Efeito das chuvas no RS pode levar IPC-S para alta de 0,40% em maio, diz FGV

Estadão Conteúdo 08/05/2024 - 15:52

Os efeitos das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul podem levar o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) a alta de 0,40% em maio, projeta o economista da Fundação Getulio Vargas (FGV) André Braz. “As chuvas estão gerando muita incerteza sobre a Alimentação no índice, dado o protagonismo de Porto Alegre na inflação de alimentos”, afirma. “Essas incertezas podem fazer com que a projeção seja revista, podendo repetir algo parecido com abril”, salienta.

Braz destaca que os efeitos das chuvas no Estado devem ficar mais visíveis em Alimentação nas próximas quadrissemanas do mês. O grupo, afirma, permanece pressionado pelos alimentos in natura.

Sem os impactos do desastre climático, o IPC-S deveria desacelerar a 0,25%, após alta de 0,42% em abril, frisa o economista.