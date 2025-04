Efeito Bill Gates? Os famosos super-ricos que não vão deixar herança para os filhos

O cofundador da Microsoft Bill Gates, de 69 anos, revelou em entrevista ao podcast de Raj Shamani que deixará, no máximo, 1% de sua fortuna bilionária para os filhos Jennifer Katherine Gates, de 28 anos, Rory John Gates, de 25, e Phoebe Adele Gates, de 22.

Gates afirmou que deixar a totalidade de sua fortuna para os três filhos não seria benéfico. “Eles tiveram uma ótima criação e educação, mas receberam até 1% da minha porque decidi que não seria um favor para eles”, declarou.

O empresário ainda ressaltou que sua família “não é uma dinastia”. “Não estou pedindo a eles que administrem a Microsoft. Quero dar a eles a chance de conquistarem seus próprios ganhos e sucesso, de serem significativos e não ofuscados pela incrível sorte e boa fortuna que eu tive.”

Bill Gates destacou que sempre foi transparente com os três filhos. “Você não quer que seus filhos fiquem confusos sobre seu amor e apoio a eles. Acho que explicar desde cedo sua filosofia — que você vai tratá-los igualmente, que vai dar a eles oportunidades incríveis, mas que o maior propósito desses recursos é retornar aos mais necessitados por meio da Fundação — é importante. Eles viram o sucesso da Fundação e estão muito orgulhosos.”

Bill Gates está entre os homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de US$ 101 bilhões (R$ 590 bilhões, na cotação atual). Na prática, seus filhos receberão cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões).

Além do cofundador da Microsoft, outras personalidades já declararam que seus filhos terão que batalhar pelo próprio patrimônio. Alguns enxergam isso como uma forma de educá-los para o mundo real, enquanto outros preferem destinar suas fortunas a causas sociais. Saiba quem!

Ashton Kutcher e Mila Kunis

Com um patrimônio conjunto de R$ 1,4 bilhão, o casal de atores declarou no podcast “Armchair Expert” que a fortuna será doada para a caridade. “Vamos acabar doando nosso dinheiro para várias coisas. Não queremos criar filhos mimados”, disseram eles.

Daniel Craig

O eterno James Bond considera a ideia de herança “detestável” e já decidiu que sua fortuna de R$ 811 milhões não será repassada aos filhos. “Não quero deixar uma grande quantidade de dinheiro para a próxima geração. Minha filosofia é me livrar dela ou doar antes de partir”, justificou.

Elton John

O cantor britânico afirma que deixará os filhos em uma situação confortável, mas sem herdar toda a sua fortuna de R$ 3,2 bilhões. “Qualquer coisa além do básico, eles têm que sair e ganhar por si próprios”, garantiu Elton John.

Gretchen

“Eu sou de gastar e não guardo nada. Às vezes, reúno eles e falo: ‘Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo'”, disse a rainha do rebolado ao programa ‘Foi Mau’.

Jeff Goldblum

O ator de Jurassic Park e Independence Day tem uma fortuna estimada em US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 229 milhões), mas já avisou que seus filhos precisarão encontrar seus próprios empregos.

Jackie Chan

O astro de filmes de ação, com patrimônio de aproximadamente R$ 2 bilhões, disse que seu filho não receberá um centavo se não for capaz de construir seu próprio caminho. “Se ele é capaz, pode ganhar o seu próprio dinheiro. Senão, eu estarei desperdiçando meu dinheiro”, justificou Jackie Chan.

Mark Zuckerberg

O criador do Facebook tem um patrimônio de R$ 1,35 trilhão, mas decidiu que não deixará essa fortuna para os filhos. Quando sua primeira filha nasceu, em 2015, ele e sua esposa, Priscilla Chan, anunciaram que doarão a maior parte de seu dinheiro para projetos sociais.

“Queremos que você cresça em um mundo melhor do que o nosso. Faremos nossa parte para isso, não apenas porque a amamos, mas também porque temos uma responsabilidade moral com todas as crianças da próxima geração”, dizia o comunicado.

Mick Jagger

O vocalista dos Rolling Stones declarou que seus oito filhos não precisam de sua fortuna bilionária. Em entrevista ao The Wall Street Journal, afirmou que doará grande parte do dinheiro para a caridade, pois prefere “fazer algum bem ao mundo”.

Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador de futebol não pretende deixar sua fortuna para os filhos. Quem revelou isso foi seu primogênito, Ronald, durante o programa No Lucro, da CNN Brasil.

“Tem muita gente que acha que o dinheiro de pai e mãe é da família, tudo junto e misturado. Eu não gosto de enxergar desse jeito. Meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma para mim e para os meus irmãos.”

Segundo Ronald, a fortuna de Ronaldo será destinada à Fundação Fenômenos, que investe em projetos sociais.

Sting

O cantor britânico, que tem cerca de R$ 2 bilhões, afirmou ao jornal Daily Mail que não deixará sua fortuna para os filhos. “Eu certamente não quero deixar para meus filhos fundos fiduciários que são um fardo. Eles precisam trabalhar”, disse ele.