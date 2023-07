Edwin Cardona assina com América de Cali

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 20:14 Compartilhe

O América de Cali anunciou nesta segunda-feira (17) a contratação do colombiano Edwin Cardona, que aos 30 anos buscará retomar seu melhor nível no futebol colombiano após uma discreta passagem pelo Racing da Argentina.

“Já é oficial! O talentoso meio-campista Edwin Cardona é o novo reforço ‘Escarlata'”, comemorou o clube em publicação no Twitter.

Ex-jogador do Boca Juniors e do Atlético Nacional, Cardona se encontrará no vestiário do América com Adrián Ramos (de 37 anos) e Carlos Darwin Quintero (de 35), que também retornaram ao torneio local após longas passagens por Alemanha e México, respectivamente.

Com a camisa do Racing, o meia não mostrou sua melhor versão e apenas disputou sete jogos até aqui em 2023, sem marcar gols ou dar assistências.

Durante o ano e meio em que jogou em ‘La Academia’, Cardona brigou com a torcida e a polícia confiscou seu carro em outubro de 2022 por dirigir embriagado.

No Boca, ele não conseguiu se firmar como o camisa 10 que a torcida ‘xeneize’ desejava.

Quinze vezes campeão colombiano, o América é um dos times mais populares do país e também contratou o técnico Lucas González, de 42 anos, que venceu seu primeiro jogo contra o Tolima (1 a 0) no fim de semana, na primeira rodada do torneio Clausura.

