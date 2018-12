O cantor e compositor Edvaldo Santana faz show neste sábado, 15, às 20h30, com sua banda, no encerramento das comemorações dos 40 anos do Movimento Popular de Arte, com entrada gratuita.

Ele vai apresentar canções do mais recente álbum, Só Vou Chegar Mais Tarde, e repertório mais antigo.

O show será na Rua Irineu Bonardi, 169, V. Pedroso, São Miguel Paulista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.