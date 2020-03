Educação sobe 3,70% no IPCA de fevereiro e gera maior impacto de alta no índice

Os reajustes das mensalidades escolares pesaram no orçamento das famílias em fevereiro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os custos com Educação subiram 3,70% em fevereiro, um impacto de 0,23 ponto porcentual, praticamente responsáveis por toda a taxa de 0,25% do IPCA no mês.

Os cursos regulares ficaram 4,42% mais caros, item responsável pela maior contribuição individual para o IPCA de fevereiro, 0,20 ponto porcentual. Os cursos diversos aumentaram 2,67%, com impacto de 0,02 ponto porcentual.

Segundo Pedro Kislanov, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, o reajuste das mensalidades escolares está em linha com o comportamento sazonal e mantém patamar de alta semelhante para meses de fevereiro desde 2018.

No mês de fevereiro do ano passado, os gastos com Educação tinham aumentado 3,53%. Em fevereiro de 2018, a alta foi de 3,89%.