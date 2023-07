Educação financeira: CVM e B3 Educação vão abordar agronegócio e ChatGPT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 13:01 Compartilhe

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3 Educação anunciaram acordo de cooperação para educação e inclusão financeiras. As iniciativas vão focar nas oportunidades para o agronegócio no mercado de capitais, entre outros temas. Também será estudado o uso do ChatGPT e similares para melhorar a disseminação da educação financeira.

A iniciativa pretende gerar mais conhecimento para melhorar a captação de recursos para o agronegócio e criar oportunidades para que os investidores participem do crescimento do setor, afirmou Gilson Finkelsztain, CEO da B3.

A aproximação do agronegócio com o mercado de capitais vem crescendo. A CVM editou a resolução 39, sobre o registro dos Fiagro (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio), em julho de 2021. Em 2022, foram registrados 71 Fiagro, sendo 45 operacionais. O patrimônio líquido alcançou R$ 10 bilhões e o volume de ofertas iniciadas, R$ 8,1 bilhões. O produto foi incluído na agenda regulatória deste ano, com previsão de consulta pública. E a CVM reservou para ele um anexo na resolução 175, o Marco Regulatório dos Fundos de Investimento, editado em dezembro de 2022.

Para João Pedro Nascimento, presidente da CVM, é importante que o agronegócio “conheça e se reconheça dentro do mercado de capitais” e que o “mercado de capitais adote linguagem descomplicada para acomodar o aumento da importância do agro” no segmento.

A parceria da CVM com a B3 Educação vai estudar o uso de ChatGPT para a educação financeira, para o contexto regulatório e, no futuro, para a supervisão, de acordo com o analista Gilson Maia, da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM, que participará do grupo de trabalho voltado a essa tecnologia.

O acordo tem aspectos técnico e educacional. O primeiro engloba projetos de estudos e pesquisas sobre temas relacionados à educação e à inclusão financeiras. O segundo corresponde à criação de projetos presenciais e à distância – cursos, palestras e oficinas. Abrange ainda a produção e difusão de materiais educacionais – publicações, aplicativos e vídeos.

