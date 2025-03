Educação deve ser vista como ‘problema de Estado, não de governo’, diz Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a área tem de ser vista como um “problema de Estado, não de governo” para que o Brasil tenha chances de uma melhoria efetiva em seus índices nos próximos anos.

Ex-governador do Ceará, Santana chefia a pasta desde o início do governo Lula (PT), em janeiro de 2023, e afirmou que um terço da população brasileira não havia concluído o ensino médio quando ele assumiu o cargo. A fala ocorreu durante sua participação em evento da ONG (Organização Não Governamental) Todos Pela Educação, em São Paulo.

O petista ainda elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fragilizado no governo desde a crise do Pix e em meio aos índices negativos da inflação pela redução dos juros nas dívidas dos estados com a União, o que, segundo ele, permitiu aos governos estaduais continuarem investindo em educação.



“Foi um gesto importante, grandioso, principalmente dos cinco governadores que têm os maiores endividamentos com a União”, disse — em referência a Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, todos administrados por opositores da gestão petista.

A redução das dívidas estaduais, segundo o ministro, libera recursos para “uma grande revolução nos próximos anos com recursos disponíveis para garantir ensino médio profissionalizante a todos os jovens brasileiros”.

A IstoÉ segue na cobertura do evento.