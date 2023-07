Eduardo tem lesão de ligamento e não atua mais pelo Red Bull Bragantino neste ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 20:30 Compartilhe

O Red Bull Bragantino teve um duro golpe no elenco nesta segunda-feira. Após exames, ficou constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito do zagueiro Eduardo, que não atua mais nesta temporada e será submetido a uma cirurgia.

Além do defensor, o volante Jadsom teve uma lesão muscular e também é desfalque para o técnico Pedro Caixinha pelos próximos jogos. A dupla sentiu a lesão no duelo contra o São Paulo, no último domingo, no empate sem gols pela 14ª rodada do Brasileirão.

Eduardo sentiu a lesão numa disputa de bola com Juan, ainda no primeiro tempo, aos 19 minutos. Nathan entrou em seu lugar. O zagueiro irá passar por cirurgia e o tempo de recuperação para lesões de ligamento gira em torno de seis meses. O defensor de 25 anos está emprestado até o fim da temporada pelo Slavia Praha, da República Checa. Ele vinha se destacando na defesa do time de Bragança Paulista.

Jadsom saiu de campo no segundo tempo, aos 23 minutos, para a entrada de Andres Hurtado. A lesão sofrida é no bíceps femural da coxa direita. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube, mas o volante deve ser desfalque por pelo menos um mês.

A dupla se junta à já extensa lista de lesionados, se tornando mais um problema para Pedro Caixinha. No departamento médico do clube estão ainda: Helinho, Henry Mosquera, Léo Ortiz, Léo Realpe, Lucas Cunha, Nacho Laquintana e Raul.

O time de Bragança Paulista volta a campo no próximo sábado, quando visita o líder Botafogo, às 21h, no Engenhão, no Rio. O clube é o sexto colocado com 24 pontos conquistados.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias