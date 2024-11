Eduardo Suplicy afirma estar em remissão de câncer linfático

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 10:59 Para compartilhar:

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) anunciou no sábado, 16, que está em remissão do câncer linfático. O tratamento foi realizado na capital paulista e durou quatro meses.

O deputado estadual havia divulgado que estava com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, em outubro. No entanto, ele foi diagnosticado em julho deste ano.

“Felizmente estou curado. Os médicos informaram a mim que o meu linfoma está terminado. Agora só falta completar o tratamento”, afirmou em sua página no Instagram.

Suplicy, 83, também agradeceu aos seus apoiadores pela torcida para sua saúde e retornar ao trabalho na Assembleia Legislativa.

“Ainda falta uma sessão de imunoterapia, e como minha imunidade está muito baixa, mantenho isolamento parcial.”

Ele também voltou a ressaltar seu projeto de renda básica.

“Mas, se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram! Não irei descansar enquanto não ver instituída a Renda Básica de Cidadania no Brasil e no mundo!”

Parkinson

Em 2023, Suplicy informou que foi diagnosticado com a doença de Parkinson e submetido a um tratamento com Cannabis medicinal. O uso da substância, uma dieta saudável e a prática constante de exercícios são vistos como pontos positivos que ajudam o político no combate ao linfoma.