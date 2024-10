Eduardo Sterblitch revela que sofreu traição no passado: ‘Tinham muitas declarações dela com outro cara’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 16:21 Para compartilhar:

No programa “Papo de Segunda”, do GNT desta segunda-feira, 14, o humorista Eduardo Sterblitch voltou a compartilhar algumas histórias curiosas sobre seu passado e resolveu relembrar uma antiga traição. “Tinham muitas declarações dela com outro cara”, revelou sobre uma antiga relação.

Ao lado de João Vicente de Castro, Russo Passapusso e Chico Bosco, o humorista disse que descobriu a infidelidade da namorada sem querer. “Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela e eu acordei o com tudo ligadão, levantei para desligar. Eu realmente não fui no intuído de fuçar, não estava com nada disso na cabeça”, contou Sterblitch no episódio 26 do programa.

Ele ainda disse: “Quando olho, estava aberto um antigo programa de trocas de mensagens. E tinham muitas declarações dela com outro cara”. O ator também confessou que se sentiu muito mal ao ler a troca entre a namorada e o outro rapaz “Era muito amor!”.

Mas a dor ficou no passado. Eduardo é casado com a atriz Louise D’Tuani desde 2015, e o primeiro filho do casal, Caetano, nasceu em março de 2023.

