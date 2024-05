Eduardo Sterblitch liga e tenta fazer as pazes com Bola, ex-colega do ‘Pânico’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 7:53 Para compartilhar:

Eduardo Sterblitch tentou fazer as pazes com um antigo colega de trabalho durante o “Papo de Segunda”, do GNT, na última segunda-feira, 13.

Enquanto falava sobre “afetos que viraram desafetos” com João Vicente, o artista expôs uma desavença e tentou se reconciliar ao vivo com Marcos Chiesa, o Bola, do “Pânico”.

“Eu fico muito chateado, mas deixa para lá, porque eu não vou ficar gastando minha energia vital com gente que me odeia”, disse ele após o ex-colega não atender sua ligação.

Eduardo ainda explicou que a desavença com Bola começou por outra pessoa, mas não revelou o nome. “Um grande desafeto internacionalmente conhecido. Ele [Bola] me odeia muito, acho que, talvez, por causa desse meu outro desafeto”, comentou.

No entanto, em 2021, em entrevista a Diogo Defante, ele tinha revelado que o nome em questão era o seu ex-empresário.

“Quando eu saí do “Pânico”, e eu saí do meu ex-empresário, por motivos pessoais, algumas pessoas começaram a pegar birra de mim e a falar mal de mim”, contou em live.

“Ele [Bola] é amigo do cara que ficou muito chateado comigo. Parece que essas pessoas querem ter um certo protagonismo na minha carreira. Quer falar mal de mim para ter protagonismo. Eu trabalho pra c******, nunca falei mal de ninguém”, afirmou.