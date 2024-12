Eduardo Sterblitch é estrela em campanha natalina divertida: ‘Espírito autêntico’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2024 - 21:23 Para compartilhar:

Um homem com múltiplas ideias é capaz de tudo. O ator e humorista Eduardo Sterblitch que o diga. Ele assumiu parceria para liderar o conceito criativo de campanhas para este final de ano, e é a estrela de um Natal muito divertido.

Conhecido por seu talento multifacetado, o artista interpreta um personagem exclusivo: o irreverente “Wonka Noel às avessas”. A ideia foi inspirada em um espírito ousado e bem-humorado, onde ele é um realizador de sonhos que, junto com seus “duendes”, faz a “Fábrica de Sonhos” funcionar para atender desejos natalinos com muita diversão e magia.

Sterblitch participou de todas as etapas do projeto, incluindo a criação de uma trilha sonora inédita.

“A campanha deste ano é um reflexo do espírito autêntico e inovador. Queremos transformar o Natal em uma experiência leve, divertida e cheia de significado. Ter o Eduardo como Diretor de Conteúdo foi essencial para criar algo único, capaz de emocionar e arrancar sorrisos,” destaca Joana Bittencourt, diretora das marcas Reserva.

A marca apostou, ainda, em ativações digitais e parcerias com influenciadores ligados ao humor, que convidam o público a celebrar as conquistas do ano e compartilhar seus próprios sonhos realizados.

A empresa também lança o drop em parceria com Eduardo Sterblitch que conta com mais de 11 peças, com um portfólio de camisetas e bonés marcados por estampas divertidas de imagens e memes icônicos do humorista.

Outra iniciativa é o “Disk Papai Noel”. Entre os dias 5 e 13 de dezembro, pais e mães poderão agendar uma ligação personalizada do Papai Noel diretamente pelo site da marca. Com informações sobre a criança previamente preenchidas, o bom velhinho entrará em contato no dia e horário escolhidos, criando um momento emocionante e inesquecível para as famílias.

