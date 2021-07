Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, ultrapassa Jorge Lemann e se torna maior bilionário brasileiro

Cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, de 39 anos, ultrapassou Jorge Paulo Lemann e se tornou o maior bilionário brasileiro. O ranking da Forbes apontou que o investidor tem uma fortuna de US$ 19,5 bilhões.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a fortuna do cofundador do Facebook vem em grande parte de sua participação acionária na big tech. Em 2004, Eduardo fundou a rede social com colegas de Harvard, entre eles Mark Zuckerberg, hoje presidente-executivo da companhia que engloba Instagram e WhatsApp.

No ano de 2016, Saverin lançou o fundo de investimentos B Capital ao lado de Raj Ganguly. A Forbes revelou que a empresa já levantou US$ 766 milhões até agora e investe em empresas de tecnologia na Ásia, Europa e Estados Unidos. Em 2o12, o investidor renunciou da sua cidadania americana e passou a morar em Cingapura.

O brasileiro Jorge Paulo Lemann, ultrapassado por Eduardo, acumula uma fortuna de US$ 19,2 bilhões, segundo a Forbes. Ele é acionista majoritário da multinacional de bebidas Anheuser-Busch InBev, resultado da fusão da brasileira Ambev com a belga Interbrew.

Além da multinacional, Lemann tem como investimento a Restaurant Brands International, controladora do Burger King.

