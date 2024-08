Eduardo Paes tem queda de quase R$ 300 mil em patrimônio desde que virou prefeito do Rio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2024 - 20:38 Para compartilhar:

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que disputa a reeleição com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou ter R$ 185.668,74 em bens ao registrar a candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em quase quatro anos no cargo, o político teve uma perda patrimonial de quase R$ 300 mil: em 2020, quando foi eleito, declarou R$ 478.358,42 em bens à corte.

A principal alteração na vida financeira do prefeito se deu nos investimentos em aplicações de renda fixa. Em 2020, Paes declarou ter R$ 210.124,25 investidos em CDB, RDB e outros ativos, montante que se reduziu a R$ 361,62 neste ano.

Mas o prefeito também trocou de carro, de um Volkswagen Tiguan do ano 2019, avaliado em R$ 76.571,00 no pleito passado, para um veículo do mesmo modelo, mas um ano mais novo e avaliado em R$ 150.000,00, no registro atual.