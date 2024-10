Eduardo Paes tem 61% dos votos válidos no Rio e Ramagem, 24%, aponta Datafolha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 18:21 Para compartilhar:

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece com 61% dos votos válidos em pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5. Caso as intenções de voto indicadas no levantamento venham a se confirmar domingo nas urnas, o atual prefeito do Rio será reeleito ainda no primeiro turno. O adversário mais próximo na pesquisa de intenções de voto, Alexandre Ramagem (PL), aparece com 24% dos válidos. Há dois dias, os índices eram, respectivamente, de 63% e 25%.

Nos votos totais, que computam também brancos e nulos, além dos indecisos, Paes tem 54% e Ramagem, 22%.

Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-04865/2024, ouviu 1.809 eleitores sexta (4) e sábado (5). A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.