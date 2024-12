Eduardo Paes ironiza ‘praia paulistana’ e estimula ‘rivalidade’ entre capitais: ‘Com todo respeito, é tão mais fácil vir ao Rio’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 12:30 Para compartilhar:

O prefeito Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro (RJ), fez uma publicação nesta segunda-feira, 2, no X (antigo Twitter) ironizando a “Prainha de Paulista”, um evento realizado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) às margens do Rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo (SP).

Confira a postagem de Paes:

Meus amados paulistanos, com todo respeito: é tão mais fácil vir para o Rio. Vocês serão mais felizes aqui e nós amamos vocês! Só chegar! pic.twitter.com/irSDKDUVTc — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 2, 2024

No vídeo, é possível ver a “Prainha de Paulista”, às margens do Rio Pinheiros, durante a realização de um evento. “Meus amados paulistanos, com todo respeito: é tão mais fácil vir para o Rio [de Janeiro]. Vocês serão mais felizes aqui e nós amamos vocês! Só chegar”, publicou o prefeito, em tom irônico.

De acordo com a Sabesp, o evento realizado nas proximidades da Marginal Pinheiros, no Parque Cândido Portinari, na zona oeste da capital paulista, celebra o projeto da despoluição do Rio Pinheiros.

O ambiente conta com areia, guarda-sóis, cadeiras de praia, atrações culturais e atividades para crianças. Em meio à “Prainha de Paulista”, está exposta a obra “Onda”, do artista Eduardo Baum, feita com mais de 30 mil itens recicláveis.

O evento foi iniciado na sexta-feira, 29, e estará disponível até o domingo, 8.