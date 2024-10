Eduardo Paes é reeleito no primeiro turno no Rio (RJ)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 19:15 Para compartilhar:

Com 93,66% das urnas apuradas, o prefeito Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro (RJ), foi reeleito para um novo mandato de quatro anos neste domingo, 6, no primeiro turno com 60,26% dos votos válidos. O político venceu o adversário Alexandre Ramagem (PL), que teve 31,07%.

Eduardo Paes é o gestor municipal da capital fluminense desde as eleições municipais de 2020. O político já foi prefeito do Rio de Janeiro entre 2007 e 2016. O reeleito é formado em Direito pela PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e iniciou carreira na política como Subprefeito da Zona Oeste, em 1993.