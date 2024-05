Eduardo Paes diz que não autorizará shows de Bruno Mars no Rio; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 10:51 Para compartilhar:

Na manhã desta quinta-feira, 9, a Live Nation, empresa responsável pelos shows do cantor Bruno Mars no segundo semestre deste ano no Brasil, suspendeu a pré-venda e venda geral de ingressos para o segundo show do artista no Rio de Janeiro, previsto para o dia 5 de outubro.

Anteriormente, foi anunciado quatro datas de apresentações do americano no mês de outubro: 4 no Rio de Janeiro, 8 e 9 em São Paulo e 17 em Brasília – e depois mais algumas datas extras: 5 no Rio de Janeiro, 12 e 13 em São Paulo e 18 em Brasília.

“Atendendo a solicitação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a Live Nation Brasil, ciente da necessidade de alteração, anuncia que a pré-venda e venda geral para o segundo show do Bruno Mars na cidade, atualmente marcado para o dia 5 de outubro no Estádio Nilton Santos, serão postergadas”, diz um trecho da nota.

O que diz o prefeito do Rio de Janeiro

Porém, durante o mês, serão realizadas eleições para cargos de prefeitos e vereadores em todas as cidades do Brasil. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) disse que não vai autorizar as apresentações no Rio de Janeiro – que antecede o 1º turno das eleições, no dia 6.

“Aqui tem respeito aos cidadãos e ao processo eleitoral. E tem comando também. Não é terra de ninguém. Tenho certeza de que Bruno Mars virá ao Rio para alegria de seus muitos fãs. Só que na data oportuna!”, disse Paes.

O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das… — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 8, 2024

A empresa não divulgou atualizações sobre a nova data ou sobre a realização do show previsto para o dia 4 de outubro, mas afirmou que está em colaboração com o gabinete do parlamentar. As vendas para os shows de São Paulo e Brasília até o momento foram mantidas.