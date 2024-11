Eduardo Miron retorna a conselho da FriGol e Luciano Pascon reassume como CEO em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 12:11 Para compartilhar:

A FriGol anunciou que Eduardo Miron deixará o cargo de CEO no fim de 2024 para retornar ao Conselho de Administração como conselheiro independente. Ele assumirá o papel de coordenador do plano estratégico e será responsável pelo relacionamento com os principais clientes no mercado chinês, explicou a empresa em comunicado oficial. A partir de janeiro de 2025, Luciano Pascon, que já liderou a companhia entre 2016 e 2020, assumirá novamente a posição de CEO.

Segundo o comunicado, a transição reflete o plano estratégico estabelecido há três anos, quando Miron foi convidado a liderar a empresa em uma fase de crescimento e transformação.

Durante sua gestão, o executivo implementou iniciativas para fortalecer a FriGol e ampliar sua presença de mercado. “Sua experiência e visão estratégica foram determinantes para que alcançássemos importantes metas e consolidássemos uma base sólida para o futuro.”, destacou o conselho de administração.

Com experiência no setor de frigoríficos, Pascon terá como prioridades a continuidade do plano de eficiência operacional e o aprimoramento da governança corporativa. Ele trabalhou por 13 anos na FriGol “Agradecemos ao Eduardo Miron por sua dedicação e resultados e damos as boas-vindas a Luciano Pascon nesta nova fase”, concluiu o comunicado.