Eduardo Martini no PodMais: histórias de uma carreira teatral brilhante

18/07/2024 - 17:22

Ao longo de mais de 40 anos dedicados à arte, Eduardo Martini já passou por diversos papéis mas no PodMais quem marcou presença foi o próprio, “ao vivo e a cores”, sem nenhum personagem.

Começamos esse papo falando sobre a importância da arte e do teatro em sua vida.Sua versatilidade e talento o permitiram interpretar personagens memoráveis e conquistar o público com atuações marcantes. No teatro, ele brilhou em produções como “A Chorus Line”, “Não Fuja da Raia”, “Na Medida do Possível”, “I Love Neide”, “I Love Neide A Viagem” e “Cinderela” (dirigindo e atuando), “Simplesmente Clô” onde o ator se entrega de corpo e alma à desafiadora tarefa de dar vida ao icônico Clodovil Hernandes, um dos personagens mais marcantes da história da televisão brasileira. Mais do que uma mera imitação, Martini constrói uma performance memorável, capturando a essência complexa e multifacetada de Clodovil com maestria e sensibilidade:

“É uma paixão, um amor, um respeito, o teatro me cura, o palco me cura sabe? Eu posso provar isso a hora que as pessoas quiserem”

Eduarda considera que não ter o físico de um típico galã, foi o que lhe deu a expertise para tantos outros personagens que deu a vida, afinal os braços finos lhe deram a oportunidade de não só interpretar mas como também aprender.

Um dos seus papéis mais marcantes, é Clodovil Hernandes, onde o ator se emociona contando quando começou com esse papel:

“A primeira vez que eu li, o primeiro texto que me mandaram, eu tava em casa, era pandemia, eu fiz a live de oração, coloquei uma camisa de gola role, eu fiz assim, o computador tava na frente pra eu começar, e eu comecei, quando acabou me deu uma crise de choro…”

Dedicado, e talentoso Eduardo abriu as “cortinas do seu teatro” para o PodMais,e compartilhou histórias incríveis de amadurecimento dentro da arte.