Eduardo Leite diz que o foco é para o resgate das pessoas vítimas do ciclone no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falou sobre o ciclone que já deixou 27 mortos no Estado, afetou 67 cidades e deixou mais de 4 mil pessoas desabrigadas. “O esforço no momento é para o resgate das pessoas. A preocupação é com a volta das chuvas, previstas para amanhã (quinta-feira, 7). Equipes já estão mobilizadas para os alertas e orientando pessoas a não voltarem para as regiões afetadas, pois há previsão de mais chuvas”, disse Leite em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira, 6.

