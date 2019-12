Eduardo Leite cumprimenta Doria e diz não haver ‘disputa nenhuma’

Na tentativa de afastar rumores de uma concorrência interna pela candidatura do PSDB à Presidência da República em 2022, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Doria, trocaram afagos durante a convenção nacional do partido em Brasília neste sábado, 7.

O aceno inicial partiu de Leite, que foi o primeiro dos governadores chamado ao palco e subiu sob gritos de “Eduardo 2022” por parte da plateia. De microfone sem fio em punho, o gaúcho optou por descer do palco e falar do mesmo lugar da plateia.

Ao comentar as eleições de 2022, Leite cumprimentou Doria, que se levantou. Os dois apertaram as mãos e trocaram um abraço. O governador gaúcho disse que o colega paulista é um “grande parceiro”. “A gente está junto pelo Brasil”, afirmou. “Não tem disputa nenhuma.”

Em seguida, chegou a vez de Doria discursar. Ele subiu ao palco sob gritos de “Brasil pra frente com Doria presidente”. Apoiadores também estenderam uma faixa com a mesma frase.

O governador paulista retribuiu o afago de Leite e chamou o gaúcho de “meu amigo, jovem, competente”. Defendeu ainda que os dois conjuguem “ideias e princípios” em nome de um projeto para o País.

Doria iniciou o discurso em cima do palco, mas ao longo da fala também desceu ao nível da plateia e percorreu o salão onde a plenária era realizada. Ele cumprimentou quadros históricos do PSDB, embora ausentes, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC recentemente elogiou Leite como exemplo de “renovação política”.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, Leite tem sido alçado a “concorrente interno” de Doria para a cabeça da chapa que concorrerá à Presidência da República em 2022. Além de FHC, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, também dirigiu afagos públicos a Leite.

“2022 está muito longe, minha gente. Temos o dever de cuidar as coisas na hora certa. Agora não é hora de cuidar de eleição geral, mas de gestão geral”, disse Doria neste sábado no congresso do partido.

O governador paulista também reafirmou que defende a realização de prévias municipais, estaduais e no plano federal para que o PSDB decida seus candidatos.

Mais cedo, Leite deixou a porta aberta para as eleições. Ele, que já prometeu não concorrer à reeleição para governador do Rio Grande do Sul, disse que está à disposição do partido.

Na plenária final, Doria encerrou o discurso em clima de festa: com “Tema da Vitória” de trilha sonora e chuva de papel picado prateado. Ele ainda foi sucedido pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, que acabou falando para um auditório já mais esvaziado.