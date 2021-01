Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do Botafogo, destaca: ‘A palavra de ordem é profissionalismo’ Profissional foi apresentado nesta terça à torcida Alvinegra e afirmou que fará uma avaliação do elenco e da comissão técnica para definir as diretrizes do Glorioso para 2021

O Botafogo segue em crise na última colocação do Brasileirão 2020 e sem vencer há 6 jogos. Diante disso, a nova diretoria do presidente Durcésio Mello anunciou a contratação de um diretor de futebol. Trata-se de Eduardo Freeland, que já teve três passagens e ocupou vários cargos nas divisões de base do clube. Durante a coletiva de apresentação, o profissional afirmou quais serão as prioridades neste início de trabalho.

– Fundamentalmente faremos um diagnóstico. Estou chegando hoje e precisamos nos aprofundar para que tenhamos as melhores escolhas. O Barroca também entra nessa mesma estrutura. Quero conversar com o treinador, mas também avaliar todo esse contexto de forma profissional, pensando sempre no Botafogo para que tenhamos o maior nível de acertos – disse.

– Realmente a questão do Túlio se apresenta no mesmo cenário do Barroca. Conversas e avaliações serão feitas. Ninguém está fora ou garantido. Sempre relembrando que a palavra de ordem é profissionalismo. Vamos buscar avaliar no menor tempo possível para entender o que se pode entregar. E quem fizer sentido permanecer, seguirá. No que julgarmos necessário faremos uma reformulação – completou.

Além disto, Freeland destacou que diante dos problemas financeiros do clube, o foco é trabalhar com responsabilidade e trazer os atletas que queiram participar da reconstrução do Glorioso. Com 99% de chance de rebaixamento, a temporada 2021 começará dias depois do fim do Brasileirão, e o profissional terá total autonomia para reformular o elenco, segundo o presidente Durcésio.

– Fundamentalmente buscaremos atletas que queiram participar dessa reconstrução. Precisamos de atletas que entendam essa realidade e que estejam sedentos para recolocar o Botafogo na elite. Queremos ter os melhores jogadores possíveis dentro das possibilidades do clube – salientou.

O Botafogo só voltará a campo no dia 2 de fevereiro, diante do Palmeiras, no Allianz, às 16h. Com apenas 23 pontos, a equipe ocupa a última colocação do Brasileirão, com doze a menos que o Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

