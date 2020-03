Eduardo Coudet comemora a contratação do lateral-direito argentino Saravia

A contratação do lateral-direito argentino Renzo Saravia agradou em cheio ao técnico Eduardo Coudet. Ele considera que seu compatriota vai dar qualidade ao elenco colorado e destacou o fato de o jogador de 26 anos ser frequentemente convocado para defender a seleção de seu país – Saravia esteve no Brasil no ano passado para a disputa da Copa América, torneio em que disputou duas partidas.

O argentino é jogador do Porto, de Portugal, e foi emprestado ao Inter até o fim deste ano. No clube gaúcho, ele vai disputar posição com Rodinei, que chegou recentemente do Flamengo.

“(Saravia) É um jogador que é lateral da seleção argentina, um jogador que eu conheço. Quando falaram da possibilidade, eu disse que gostaria de contar com ele. Pode nos ajudar, vamos ver como ele está”, comentou o treinador.

Segundo Coudet, a contratação de Saravia foi uma oportunidade de mercado boa demais para ser desperdiçada – o Porto facilitou a liberação do lateral por ter sido eliminado da Liga Europa.

“Creio que havíamos falado antes de possibilidades no mercado e das oportunidades que vão se apresentando. Trouxemos o Gustavo porque o Corinthians foi eliminado (da Copa Libertadores) e o Saravia pelo mesmo motivo.”

Revelado pelo Belgrano, Saravia passou pelo Racing (clube em que foi dirigido por Coudet) antes de chegar a Portugal, no ano passado. No Porto, ele não se saiu bem, tendo disputado apenas seis partidas pelo tradicional clube lusitano. O argentino foi pré-inscrito na Copa Libertadores, mas ainda não tem condições de jogo porque sua documentação não foi regularizada.

O Inter vai estrear na fase de grupos da competição sul-americana nesta terça-feira, contra a Universidad Católica, do Chile, em Porto Alegre.