Eduardo Coudet aprimora a parte técnica dos jogadores do Internacional

O argentino Eduardo Coudet comandou, nesta quarta-feira pela manhã, um treino técnico com os jogadores do Internacional no gramado do CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

A atividade foi diferente da realizada nos últimos dias, quando a parte física foi o principal foco da comissão técnica. Coudet organizou exercícios em pequenos grupos que priorizavam a troca de passes, seja com apenas um toque, ou dois.

Depois de alguns tipos de trabalhos, os atletas praticaram futevôlei na quadra de areia ao lado do campo.

Esta é a terceira semana de treinamentos do elenco do Internacional na preparação especial neste período sem jogos oficiais. O grupo volta a trabalhar mais duas vezes nesta semana, nas de quinta e sexta-feira. O fim de semana será de folga.