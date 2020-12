Eduardo Costa volta a falar de Bolsonaro: “Me arrependo de ter feito campanha e não de ter votado”

Eduardo Costa ficou bravo com a repercussão distorcida de uma entrevista que deu ao programa Morning Show, da rádio Jovem Pan, onde falou sobre a gestão do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, do qual ele sempre apoiou.

Segundo o cantor esclareceu para a coluna de Léo Dias, do site Metrópoles, ele que não se arrependeu de ter votado em Bolsonaro, mas de ter sido um cabo eleitoral do político.

“As pessoas distorcem o que a gente fala. Eu não disse que me arrependi de ter votado no Bolsonaro. Mas eu me arrependo de ter me envolvido nisso e ter dado a minha cara a tapa sobre o assunto. A única coisa da qual me arrependo é de ter feito campanha”, disse Eduardo.

O sertanejo ainda completou: “Eu acho que que na época que o Bolsonaro estava se candidatando, eu acreditei no jeito dele. Mas ele é um cara bom, não conseguiu fazer muita coisa e ainda veio a Covid-19 para acabar com tudo. Depois disso, cabe a nós avaliarmos o que foi bom e o que foi ruim e assim saber se devemos escolher outra pessoa ou não. Mas, hoje, eu não posso fazer uma avaliação. Se fizesse isso, seria muito precipitado. O que eu penso mesmo sobre política é que não devemos ‘entrar’ nela. Não sou de direita nem de esquerda. Muitos levam isso como o futebol”.

