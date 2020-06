Eduardo Costa pensa em deixar as redes sociais após polêmica: “Sou um cara da paz”

Após dizer que Brumadinho cheira a corpo e a morte e ser mal interpretado pelos internautas e a prefeitura municipal da região, Eduardo Costa disse em uma entrevista para a coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, que está pensando em abandonar as rede sociais.

“Tem horas que tenho vontade de abandonar as redes sociais. Eu não falei com uma conotação pejorativa, nem para depreciar nada. As pessoas que levaram para este lado. O que acontece em Brumadinho é que ainda tem uns 12 corpos que estão desaparecidos e as famílias ainda procuram, com toda razão e direito, enterrar seus entes queridos. Então ainda tem corpo lá, sim. Mas, como sempre, editaram minha fala e isso magoou muita gente, inclusive a mim. Eu peço de todo coração desculpas a quem se ofendeu, não foi e nunca é minha intenção. Sou um cara da paz”, desabafou ele para o veículo.

O sertanejo ainda lembrou que o primeiro grande show de sua carreira foi na região e contou que tem família e cavalos lá. “Tenho muitas tias e primos que moram em Brumadinho. Também tenho cavalos por lá. Além disso, meu primeiro grande show na região metropolitana de Belo Horizonte foi lá. Eu devo muito a esse lugar. Inhotim é um dos lugares mais bonitos do mundo. Amo aquela região como se fosse minha casa”.

Ele concluiu reforçando que está realmente com vontade de deixar o mundo virtual.

“Não sei por que as pessoas pegam tanto no meu pé. Sou um trabalhador comum. Saio de casa de manhã cedo, volto tarde. Tenho problemas familiares, sofro. Minha vontade é só poder levar alegria para as pessoas, mas todo mundo distorce o que faço ou falo. Na minha primeira live conseguimos dezenas de toneladas de alimentos e várias outras coisas para doações e no dia seguinte as notícias eram só falando do meu comportamento. Não quero que noticiem minhas benfeitorias para as pessoas, porque faço de coração. Mas também não dá para só me criticarem. Eu procuro nem ver essas notícias, porque cada vez tenho mais vontade de sair das redes sociais”, disse Eduardo Costa.