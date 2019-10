Eduardo Costa pede perdão à Antônia Fontenelle após dizer em rede nacional que a ‘pegou’

Antônia Fontenelle criticou publicamente Eduardo Costa e Danilo Gentilli por uma entrevista do cantor com o apresentador do ‘The Noite’ que foi ao no SBT. Antônia reclamou do trecho do bate-papo em que os dois comentam o affair que ela teve com o sertanejo e usaram o termo ‘pegou’ para definir o affair dos dois, e tratou a postura deles em falar daquela forma como ‘deselegante’. Pois bem. Diante da reclamação pública, o pedido de desculpas também veio publicamente.

“Te peço perdão, Antônia. Juro que minha intenção jamais foi te magoar ou deixar você triste. Você é especial pra mim e eu te amo muito, enfim. Nem vou render mais (o assunto). Me perdoe por favor”, escreveu ele na publicação da apresentadora do ‘Na Lata’.

E pelo visto o affair de Antônia e Eduardo Costa não engrenou. Ontem, Antônia foi vista aos beijos com o empresário Vinicius Caetano, em São Paulo. Já Eduardo Costa se envolveu recentemente com uma empresária mineira chamada Priscilla Caroline, dona de uma boate que funciona 24h em Araxá, MG.

Confira o vídeo da entrevista de Eduardo Costa para Danilo Gentilli e o post da reclamação de Antônia abaixo: