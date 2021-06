Eduardo Costa mantém contato com Mariana Polastreli após polêmicas

Eduardo Costa continua trocando mensagens nas redes sociais com Mariana Polastreli após a empresária ser acusada pelo ex-marido de ter abandonado os filhos e ser amante do cantor.

Na última terça-feira (29), Eduardo mandou corações em uma publicação de Mariana e ainda comentou “Lindos” em uma foto da influenciadora com os filhos.

Recentemente, Mariana disse, em entrevista para o colunista Léo Dias do portal Metrópoles, que ficou abalada com o “linchamento virtual” que sofreu depois que o caso foi noticiado.

“Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. As pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir”, disse a influenciadora.

