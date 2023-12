Eduardo Costa completa 45 anos e ganha homenagem da esposa: ‘Maravilhoso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2023 - 15:45 Para compartilhar:

O cantor Eduardo Costa completa 45 anos de vida nesta quarta-feira, 13, e para celebrar a data a sua esposa, Mariana Polastreli, compartilhou registros do artista ao lado da família com uma declaração emocionada.

“Oi, vida. Não caberia aqui tudo o que gostaria de lhe dizer, mas você sabe tudo o que sinto por você, porque tento dizer em palavras e atitudes todos os dias, mas, às vezes, sei que não consigo”, começou ela em sua legenda do álbum, publicado no Feed do Instagram.

“Você hoje completa mais um ano de vida, e tenho o privilégio de poder comemorar com você o terceiro aniversário ao seu lado, mas esse ano é especial: como sua esposa”, disse ela no aniversário do amado.

Mariana Polastreli falou sobre os filhos do casal: “Um pai exemplar, um marido maravilhoso, dedicado e que hoje vive apenas para nossa casa e seu trabalho. Peço ao nosso Deus que Ele te dê todos dias saúde, livramento, sabedoria, paciência, paz”, declarou ela.

Eduardo Costa e Mariana se casaram no dia 4 de abril deste ano. Um mês depois, a empresária usou as redes sociais para revelar que ganhou um carro de luxo do cantor.

