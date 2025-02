Eduardo Costa comenta chance de prisão após ofensas a Fernanda Lima; entenda o caso

O cantor Eduardo Costa, de 46 anos, usou o seu perfil no Instagram, na noite da última quarta-feira, 5, para se manifestar a respeito da possibilidade de ser preso pelo caso das ofensas que proferiu a Fernanda Lima, 47 anos.

Nos Stories, o sertanejo postou uma série de vídeos em que negou que o Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro tenha solicitado que sua pena seja substituída de restritiva de direitos para privativa de liberdade, o que pode resultaria em sua prisão.

O artista alegou que tudo não passa de “mentiras” e “fake news”. “Hoje saiu uma matéria aí falando que eu fui condenado em um processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira. Eu fui inocentado em um processo há poucos dias e as pessoas, as próprias pessoas que perderam esse processo, é que soltaram essa fake news aí para poder tirar o foco. É conversa para boi dormir”, disparou ele, sem apresentar provas.

“Como eu estou fora de rede social, na hora eu não dei muita importância. O processo de fato existe, mas esse processo nem foi concluído ainda e vai demorar ainda para ser concluído, porque foi um uma fala minha há muitos anos atrás. Hoje em dia a gente tem que tomar certas precauções com que a gente fala. Foi em 2018 isso”, completou.

Entenda o caso

Após uma das edições do extinto programa de TV “Amor & Sexo”, da Globo, então apresentado por Fernanda Lima, Eduardo Costa fez uma postagem xingando a apresentadora de “imbecil” e acusando sua atração de ser “esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros”.

O cantor ainda incitou internautas a boicotarem o programa e deixou claro que não mudou sua opinião sobre o assunto.

“Para falar a verdade com vocês, eu ainda continuo pensando da mesma forma, mas não faria a mesma exposição que eu fiz naquela época. Eu não faria hoje, me expor da mesma forma, mas a minha linha de raciocínio continua a mesma. Mas a forma de falar eu mudaria, porque eu fui muito mal-educado”, completou.

Após o episódio, Fernanda Lima o processou e, na decisão da Justiça, o juiz Eric Scapim Cunha Brandão destacou o fato de as ofensas potencializarem a possibilidade de incitação do discurso da violência contra a apresentadora. Eduardo foi condenado na época a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 70 mil à esposa de Rodrigo Hilbert.