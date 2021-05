Eduardo Camavinga manifesta desejo de jogar no Paris Saint-Germain Interesse da equipe parisiense fez o meio-campista falar com o Rennes sobre transferência. Clube pede 100 milhões de euros na joia

Eduardo Camavinga quer deixar o Rennes. De acordo com a “RMC Sport”, o meio-campista já comunicou ao clube o desejo de jogar pelo Paris Saint-Germain, que demonstrou interesse em contar com seu futebol.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS



Com contrato até junho de 2022, Camavinga fez exigências salariais muito altas, o que travou as negociações com o Rennes. Ele comunicou ao clube que não deseja renovar, o que faz a direção ser obrigada a vendê-lo para não perder o jogador de graça no fim do vínculo.

O PSG colocou Camavinga como a prioridade na janela de transferências. O presidente do clube, Al-Khelaifi, está negociando e já entrou em contato para falar sobre a joia francesa. Uma proposta oficial ainda não foi feita.

Faltando 12 meses para o fim do contrato de Camavinga, o Rennes exige 100 milhões de euros pelo meio-campista. Eles acreditam que o valor é justo pois o jogador tem potencial para se tornar um talento mundial.

E MAIS:

Veja também