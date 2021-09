Eduardo Brock acredita em acesso do Cruzeiro, mas lamenta tropeço: ‘Frustração’

O zagueiro Eduardo Brock deixou o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa após empate por 1 a 1 entre Guarani e Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com sentimento de frustração. O defensor acertou uma bola no travessão no último minuto da partida, o que poderia ter mudado o futuro da equipe celeste na competição.

“Frustração total. Esse lance agora, a bola não entrar… A gente veio no intuito de vencer, não conseguimos. Não perdemos, acabamos conquistando um ponto, e ainda dependemos da gente para chegar ao nosso objetivo. É procurar vencer em casa, com o apoio da torcida”, disse o zagueiro.

Apesar do Cruzeiro ter somado apenas 32 pontos, em 27 jogos na Série B, Eduardo Brock segue confiante na possibilidade de conquistar o acesso, tom semelhante ao do técnico Vanderlei Luxemburgo, que, apesar de crer em levar o time ao G-4, reconhece a dificuldade de conquistar tal objetivo.

“Acreditamos, o grupo trabalha desde o início. Enfrentamos muita coisa. Vamos em busca junto com a comissão técnica, com o professor Luxemburgo. Vamos em busca do acesso, até quando for possível”, afirmou o defensor.

A sorte não estava ao lado do Cruzeiro na noite desta quarta-feira. O time celeste abriu o placar e chegou a acertar três bolas no travessão. No entanto, voltou novamente desligado no segundo tempo e acabou sofrendo o empate, ficando longe do G-4.

Na próxima rodada, o Cruzeiro tem uma grande chance de encerrar a série negativa de quatro jogos sem vitória. O time mineiro enfrentará o Brasil, lanterna da Série B, na Arena Independência.

