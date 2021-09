Eduardo Bolsonaro testa positivo para Covid-19

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) testou positivo para Covid-19. Ao Blog do Nolasco, do R7, o parlamentar informou que está sem paladar e com coriza. O teste foi feito na quinta-feira (23) e o resultado saiu nesta sexta-feira (24).

Filho do presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar viajou com o pai para Nova York (EUA) para participar da Assembleia Geral da ONU. Antes de retornar para o Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também fez parte da comitiva brasileira nos EUA, testou positivo para a doença.

Eduardo já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A dose foi aplicada pelo ministro da Saúde em agosto. A fabricante do imunizante não foi divulgada pelo parlamentar.

De acordo com especialistas, nenhuma vacina disponível no país é 100% capaz de conter e impedir a contaminação pelo vírus. Contudo, a imunização completa pode minimizar a gravidade dos efeitos do coronavírus.

Veja também