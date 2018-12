Eduardo Bolsonaro se reúne com ministros em visita ao Chile

O deputado reeleito Eduardo Bolsonaro, filho caçula do futuro presidente Jair Bolsonaro, conversou nesta sexta-feira (14) no Chile sobre desenvolvimento e economia em reuniões celebradas com os ministros de Desenvolvimento Social e Fazenda do governo de Sebastián Piñera.

Bolsonaro foi recebido por Alfredo Moreno, titular da pasta de Desenvolvimento Social, com quem conversou sobre “os programas sociais” adotados pelo governo Piñera, e as políticas que seu pai, Jair Bolsonaro, adotará nesta área, depois que assumir a Presidência em 1º de janeiro.

“Penso que no que nós podemos colaborar ou aprender com o que faz ou vai fazer o próximo governo do Brasil é algo que pode beneficiar o povo chileno e o povo brasileiro, que são nossos grandes amigos”, afirmou o ministro Moreno após o encontro.

O deputado revelou ter aprendido a importância “da participação dos empresários, da iniciativa privada na confecção e no desenvolvimento de políticas” referentes à saúde e à pobreza.

“Se o Estado fica a cargo de tudo, finalmente não consegue soluções para todos”, acrescentou.

Bolsonaro, de 34 anos, se reuniu mais tarde com o ministro chileno da Fazenda, Felipe Larraín, com quem tinha agendado um diálogo sobre temas de economia e investimentos.

A visita do filho mais novo de Jair Bolsonaro incluiu reuniões com parlamentares de extrema-direita, um encontro que provocou críticas da ala mais liberal dos partidos conservadores chilenos, que não compartilham as controversas manifestações xenófobas e misóginas do seu pai.

Eduardo Bolsonaro foi reeleito deputado por São Paulo com 1,8 milhão de votos, tornando-se o candidato com maior votação em eleições legislativas no Brasil.