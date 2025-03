Eduardo Bolsonaro se licencia do mandato na Câmara para ficar nos EUA

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira, 18, ter decidido permanecer nos Estados Unidos e pedir licença de seu mandato na Câmara Federal.

“Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos”, disse, em referência ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

O parlamentar e seu grupo político travam uma cruzada para que o governo americano aplique sanções ao magistrado.

Em atualização