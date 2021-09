Eduardo Bolsonaro publica foto que mostra deputada com alvo no rosto: ‘Me sinto ameaçada’

Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, publicou no Instagram uma imagem em que a deputada Dayane Pimental aparece com um alvo no rosto. Ela disse que se sentiu ameaçada por causa da publicação.

Na imagem, Dayane aparece ao lado de Jair Bolsonaro, mas é chamada de “traidora nível hard”, porque compareceu aos protestos de domingo (12), que pediu o impeachment do presidente.

Ela usou o Twitter para reclamar da publicação de Eduardo. “Um filho do Presidente da República, ao que tudo indica ligado à milícias, posta uma foto minha com um alvo em meu rosto. Isso é uma ameaça? Deixo registrado que me sinto amplamente ameaçada por esses tiranos”.

Dayane registrou a mesma reclamação no Instagram e disse que tomará as medidas cabíveis, como fazer uma representação contra Eduardo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

