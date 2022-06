Eduardo Bolsonaro participou de reunião com empresa árabe de espionagem, diz site

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) esteve na comitiva brasileira em uma reunião com o Grupo Edge, dos Emirados Árabes Unidos, acusada de ser dona de um grupo de espionagem e utilizar a plataforma DarkMatter. A ferramenta é usada para vigiar opositores em regimes autoritários. As informações são do site UOL.

O encontro aconteceu no dia 26 de maio, em Abu Dhabi, onde fica a sede da empresa. A comitiva ainda foi integrada por Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, e Marcos Degaut Pontes, secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa.





Nas redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro não mencionou o encontro, mas fez diversos registros da viagem, especialmente da visita a um dos estádios da Copa do Mundo de 2022. A agência Emirates News Agency, porém, registrou a reunião.

A agência afirma que o Grupo Edge recebeu os representes brasileiros para “discutir formas de cooperação nas áreas de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, defesa e tecnologia avançada”.

A ferramenta DarkMatter surgiu em 2010, feita por ex-integrantes da CIA e hackers de Israel. Ela já foi usada por Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para invadir dispositivos e acessar informações sem que haja suspeita do usuário, mesmo desligados.

Procurada pelo site UOL, a assessoria do deputado Eduardo Bolsonaro não respondeu questionamentos sobre o encontro.