Eduardo Bolsonaro ofereceu ajuda para blogueiro investigado pelo STF deixar país

O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ofereceu ajuda ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), para deixar o país. As informações são da Folha, que obteve mensagens entre os dois que foram interceptadas pela Polícia Federal e compartilhadas com a CPI da Covid.

Em conversas em junho de 2020, Eduardo pede dados do passaporte de Allan e de sua família, e pergunta o que ele precisa. Depois, demonstra acompanhar o processo pedindo ao blogueiro investigado o número do protocolo na PF e data de agendamento.

Allan dos Santos deixou o Brasil em julho de 2020, cerca de um mês após as conversas com Eduardo, e atualmente mora nos Estados Unidos com a família. Ele é investigado em dois inquéritos no STF, que apuram a disseminação de fake news e quem financia essas ações.

