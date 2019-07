Eduardo Bolsonaro faz 35 anos e ganha festa surpresa com tema de filme infantil

Na última quarta-feira (10), o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, completou 35 anos. Para celebrar o novo ano de vida, uma pequena festa surpresa foi comemorada em seu gabinete.

A esposa do deputado, Heloísa Wolf Bolsonaro, organizou a pequena celebração que teve, como tempo, os Minions. Apoiadores da família Bolsonaro nas redes sociais costumam ser chamados de ‘bolsominions’.

Eduardo e Heloísa se casaram no dia 25 de maio, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia intimista para apenas 150 pessoas, entre amigos e famílias do casal.