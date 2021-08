Eduardo Bolsonaro encontra com Donald Trump: “Estou do lado de homens de reputação ilibada”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) encontrou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, com quem posou para fotografias e a quem convidou para uma visita ao Brasil.

No Twitter, o filho de Jair Bolsonaro não economizou as palavras ao elogiar Donald. “Estou do lado dos que não se curvam ao politicamente correto, trabalho na luta contra regimes autoritários evitando assim novas guerras. Estou do lado de homens de reputação ilibada e autoridade moral para andar de cabeça erguida nas ruas a qualquer tempo, que defendem a família, a propriedade privada, a legítima defesa pelas armas de fogo, a liberdade religiosa, enfim, as liberdades naturais”, escreveu o parlamentar.

Eduardo também informou que convidou Trump para visitar o Brasil. “Estamos juntos em convergência de ideais e hoje pude trocar experiências com Presidente Trump sobre Brasil e EUA. Aproveitei para convidá-lo para ir ao nosso país quando entender conveniente, quem sabe num CPAC-Brasil”, acrescentou.

