Eduardo Bolsonaro é processado pela Guarda Civil da Baixada Santista

No dia 13 de maio, a Associação dos Guardas Civis Municipais da Baixada Santista moveu um processo contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Segundo a associação, o parlamentar usou em duas oportunidades sua rede social para atacar a imagem do Guarda Civil Municipal Diego Hakamaro de Oliveira. A associação quer mostrar que toda a instituição foi atacada sem uma justificativa idônea.

No processo, os advogados da associação juntaram uma publicação feita pelo filho de Jair Bolsonaro (sem partido), datada de 17 de abril, em que ele compartilhou um vídeo do ‘Profissão Repórter’, programa da TV Globo, que acompanhava a atuação da Guarda Municipal em Santos, orientando o uso de máscara. No post, Eduardo teria escrito: “Nunca vi tanta ignorância. Ou seria boçalidade? Meu Deus”.

A instituição afirmou que se sentiu ofendida com o termo usado pelo deputado e alegou que o quadro é mais grave porque Eduardo teria feito isso em rede social com mais de 3,4 milhões de seguidores.

De acordo com a instituição, o parlamentar teria feito uma outra publicação, no dia 03 de maio, atingindo novamente a imagem dos Guardas Civis Municipais. Desta vez, Eduardo atacava os guardas que atuavam na praia de Pernambuco, na cidade do Guarujá. Na ocasião, o deputado teria publicado a seguinte frase: “Se houve algum risco aí foi a aglomeração incentivada pela guarda”.

Na Justiça, a associação está pedindo a remoção das postagens, além de uma indenização por danos morais.

