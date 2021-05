Eduardo Bolsonaro diz que Luís Roberto ficou ‘bravinho’ por Globo ‘perder a Copa América para o SBT’ Luís Roberto disse nesta segunda-feira que a realização da Copa América no Brasil era um "tapa na cara dos brasileiros"

O anúncio que o Brasil sediará a próxima Copa América, nos próximos meses, mobilizou torcedores, jornalistas e políticos, nesta segunda-feira. No programa “Seleção SporTV”, Luís Roberto perdeu a paciência com a ação do governo federal e disse que seria “um tapa na cara dos brasileiros” a realização da Copa América no país. Poucas horas depois, Eduardo Bolsonaro ironizou a fala do narrador e questionou a emissora Globo.

Em seu perfil no Twitter, o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou que Luís Roberto “nunca reclamou” da emissora transmitir jogos das competições regionais e nacionais. Ainda na publicação, Eduardo recorda a perda dos direitos televisivos da Copa América do Grupo Globo. Recentemente, o SBT fechou contrato com a Conmebol para exibição do torneio sul-americano.

– Mas o mesmo sujeito segue transmitindo normalmente Campeonato Estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, etc. E nunca reclamou – começou o político.

– Será que ficou bravinho porque a Globo perdeu recentemente a Copa América para o SBT? Será? – concluiu em tom de ironia.

Não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro cutuca a emissora carioca. Em 2020, ele afirmou que a rede “persegue quem não milita a favor da esquerda” ao comentar sobre uma discussão entre os ex-jogadores e comentaristas do grupo, Caio Ribeiro e Casagrande.

