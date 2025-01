Eduardo Bolsonaro diz que ficou de fora da posse de Trump por ‘transferência da cerimônia’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou ter ficado de fora da cerimônia de posse do presidente americano Donald Trump por uma “questão protocolar”. Washington registrou uma temperatura máxima de -2 ºC nesta segunda-feira, 20. Com o frio, o local da posse foi alterado e ficou mais restrito. Com a mudança, Eduardo e Michelle Bolsonaro (PL), mulher do ex-presidente, tiveram de acompanhar a posse em um estádio de basquete e hóquei.

“Devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família Trump, alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar. Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, local escolhido por Trump para assinar seus primeiros decretos como presidente e discursar ao público”, afirmou em nota o deputado federal. Michelle e Eduardo Bolsonaro compareceram aos eventos Liberty Ball e o Starlight Ball na noite de segunda-feira.

Eduardo Bolsonaro disse que, se Jair Bolsonaro (PL) tivesse ido à solenidade, o cerimonial de Donald Trump teria conferido ao ex-presidente brasileiro “tratamento de chefe de Estado”, com acesso ao Capitólio.

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro está com o passaporte retido desde fevereiro do ano passado, quando foi alvo de uma investigação por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A medida foi adotada para impedir que o ex-presidente saia do País durante a instrução do processo, no qual foi indiciado pela PF.

A defesa do ex-presidente solicitou ao STF uma permissão para Bolsonaro reaver o passaporte e participar da cerimônia em Washington. Porém, Moraes viu “risco de fuga” devido a declarações do ex-presidente sobre um possível asilo no exterior e negou o pedido. Nesta segunda, Bolsonaro disse que “qualquer um pode fugir” do País.

Embora tenha ficado de fora do local em que Trump tomou posse, Eduardo Bolsonaro celebrou o “lugar de destaque” conferido pelo presidente americano à família Bolsonaro. “Deveria ser motivo de comemoração e orgulho para todos que desejam o bem do Brasil”, disse o deputado federal.

Apesar de Jair Bolsonaro ter sido o único ex-chefe de Estado estrangeiro convidado para a posse de Donald Trump, alguns ainda tentam insinuar que Trump desrespeita Bolsonaro ou até mesmo o Brasil.