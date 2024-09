Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de ‘psicopata’ em ato contra ministro do STF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2024 - 15:02 Para compartilhar:

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de “psicopata” durante uma manifestação contra ele, na Avenida Paulista, em São Paulo. O parlamentar fez uma série de críticas, associando decisões de Moraes, sobretudo em relação aos acusados pelos eventos do 8 de janeiro de 2023, à “psicopatia.”

“Um psicopata é capaz de jogar velhinhas em uma cadeia por anos, por apenas por capricho pessoal. Um psicopata é capaz de separar uma mãe dos seus dois filhos sem qualquer remorso, como tem sido feito com a senhora Débora Rodrigues dos Santos”, disse Eduardo. “Um psicopata é incapaz de analisar um recurso de uma pessoa doente na cadeia e infelizmente ele vira óbito”, completou.

Eduardo citou nominalmente, também, a prisão do ex-assessor especial de assuntos internacionais da presidência Filipe Martins, que havia sido preso preventivamente em uma investigação sobre um golpe para manter Bolsonaro no poder.

Em um trio elétrico ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de vários senadores, Eduardo pediu o impeachment de Moraes e exaltou Elon Musk, o bilionário dono do X, cujo funcionamento no Brasil foi proibido por Moraes.

“O Elon Musk, o bilionário da tecnologia, não recua, porque ele entende que a batalha é pela liberdade de expressão e ela transcende questões econômicas, vai além dos interesses financeiros, é uma luta pela preservação dos valores fundamentais”, disse Eduardo.