Eduardo Bolsonaro assume cargo de articulador do PL na próxima semana

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será o responsável pela articulação do PL e assumirá um cargo na diretoria do partido na próxima semana. Pessoas ligadas à legenda afirmaram ao site IstoÉ que a posse ainda não tem data definida, mas deve ocorrer no fim da próxima semana.

Eduardo vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais do partido. Seu salário na legenda deverá ser somado ao do cargo de deputado federal, mas o valor não foi divulgado pelo PL.

Na função, o parlamentar será responsável pela articulação interna e externa do partido. Com isso, Eduardo Bolsonaro deve ter influência nas decisões sobre candidatos para 2026 e no encaminhamento de pautas no Congresso Nacional.

Ele também ficará encarregado da articulação internacional, atividade que já vem desempenhando nos últimos meses. O PL tem investido em apoio direto a candidatos da direita em outros países, como ocorre com Donald Trump, que disputa a presidência dos Estados Unidos, e com Javier Milei, eleito presidente da Argentina.