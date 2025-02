Eduardo Bolsonaro acusa Van Hattem de ‘dividir’ direita na eleição da Câmara: ‘Não tem moral’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu neste domingo, 2, uma publicação compartilhada por Marcel van Hattem (Novo-RS), após o parlamentar comemorar os 31 votos que recebeu na eleição para a presidência da Câmara, realizada no sábado, 1º.

O PL, maior partido da oposição, e outros partidos de direita, como o Republicanos, haviam fechado apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB), enquanto Van Hattem se lançou como alternativa nesse campo, provocando críticas de parte do bolsonarismo.

“‘Ainda reduzida’, mas que vai explodir em 2026. Sem contar nas nossas candidaturas ao Senado. Bora!!!”, escreveu Marcel van Hattem no X, ao compartilhar uma publicação do também deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), que o parabenizou pelo desempenho na eleição para presidência da Câmara.

Em resposta, Eduardo Bolsonaro afirmou que o desempenho de Van Hattem se deve ao crescimento da bancada do PL e que o deputado recebeu mais votos de parlamentares do PL do que do partido dele, o Novo, que conta com apenas quatro deputados na Casa.

“A sua votação para presidente da Câmara aumentou porque o partido de Bolsonaro passou de 36 deputados (foi o que ele levou para o PL em 2021) para cerca de 100 após a eleição de 2022. Você sabe que teve mais votos de deputados do PL do que do seu partido, o Novo”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro também acusou Marcel van Hattem de se beneficiar da popularidade da onda bolsonarista em 2022, quando se elegeu deputado federal, enquanto adota uma postura contrária à orientação de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente havia orientado os deputados do PL e de outros partidos de direita a votarem em Motta, que foi eleito com 444 votos.

“Um político que se elegeu em 2022 fazendo vídeo com Bolsonaro – e vai buscar fazer de novo em 2026 – mas que atua na política divergindo da orientação de Bolsonaro, não tem moral para falar dos outros. Aí está a verdadeira divisão da direita. E a troco de que? De dar palanque para vocês tentarem se turbinar para as próximas eleições? Os números da sua própria eleição mostram que não é por aí”, completou Eduardo.

Como mostrou o Estadão, a postura de Marcel van Hattem criou desconforto e incertezas dentro do PL momentos antes da eleição, devido ao risco de que o deputado atraísse votos de parlamentares mais radicais do partido.