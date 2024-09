Eduardo Bastos assume diretoria do Instituto de Estudo do Agronegócio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 18:02 Para compartilhar:

São Paulo, 17 – O engenheiro agrônomo Eduardo Bastos vai dirigir o Instituto de Estudo do Agronegócio (IEAg), criado pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) para elevar a competitividade do setor. Em nota, a entidade diz que Bastos preside a Câmara do AgroCarbono no Ministério da Agricultura e Pecuária e o Conselho de Inovação do CCarbon (Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical da Universidade de São Paulo – USP). Participa também do Conselho do Agronegócio da Federação das Indústria do Estado de São Paulo (Cosag/Fiesp).

“O IEAg tem atuado junto ao governo, iniciativa privada, entidades setoriais e universidades, para ressaltar a importância do sistema agroindustrial e das cadeias produtivas, e para implantar medidas que fortaleçam o setor no Brasil e no exterior”, disse a Abag em nota.