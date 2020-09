Eduardo Barros elogia eficiência do Athletico Na Arena da Baixada, o Furacão conseguiu aproveitar a sua chance e venceu o maior rival

O torcedor do Athletico está aliviado. Depois de sete jogos, o Furacão voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e o fim da seca aconteceu em grande estilo, diante do Coritiba, na Arena da Baixada.

E MAIS:

Apesar do resultado, a equipe não apresentou um futebol de encher os olhos, mas entregou muita disposição dentro de campo, o que agradou o técnico Eduardo Barros.

‘Não tivemos a melhor atuação técnica dentre as últimas apresentações. Porém, o espírito que nós queremos ver de quem veste a camisa do Athletico podemos afirmar que esteve muito presente’, destacou antes de completar:

‘Foi um início de muita imposição. O Coritiba não conseguia jogar. Tivemos as primeiras oportunidades e fomos muito eficientes’.

Agora, o Athletico deixa o Brasileirão de lado e foca na Libertadores. No meio de semana, o adversário é o Jorge Wilstermann, fora de casa.

E MAIS:

Veja também