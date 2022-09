Eduardo abre contagem de gols no Botafogo e inicia parceria com Tiquinho

admin3 07/09/2022 - 5:00 Compartilhe







Eduardo abriu a contagem de gols pelo Botafogo. O camisa 33 foi um dos protagonistas da vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no último domingo, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Brasileirão. O meia marcou dois gols no jogo.

Balançar as redes era comum para Eduardo na Arábia Saudita, onde passou a maior parte da carreira. Não à toa, 42 dos 45 gols que marcou pelo Al-Hilal, clube onde é ídolo, foram dentro da área.

A infiltração é uma movimentação comum para o jogador, que passou perto de marcar contra o Juventude, rodadas atrás. Ele deve beneficiado pela chegada de Tiquinho Soares, um atacante que gosta de sair de dentro da área e tira os zagueiros das posições originais.

O primeiro gol do Alvinegro na Arena Castelão já foi uma prova disto: o camisa 9 saiu para o lado esquerdo da área, atraindo os dois zagueiros do Fortaleza para o mesmo lugar. Nisso, a entrada da área ficou completamente livre para a chegada de Eduardo. O camisa 33 chegou livre para finalizar e marcar.

Um ataque que tira zagueiros dos lugares originais e um meio-campista que gosta de infiltrar e tem facilidade de finalização dentro da área. A combinação entre Eduardo e Tiquinho tem tudo para virar casamento – e é uma boa notícia para o clube que o camisa 33 abriu a contagem.

